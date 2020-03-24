Иваново, , 12:19 — REGNUM Сезон охоты на территории Ивановской области стартует на неделю раньше обычного — с 11 апреля. Причиной стала аномально тёплая весна в регионе, сообщила 24 марта пресс-служба правительства области.

Изменения в указ «Об охоте на территории Ивановской области» подписал губернатор Станислав Воскресенский. В этом году весенний охотничий сезон продлится с 11 по 20 апреля. Обычно сезон стартует не во вторую субботу второго месяца весны, а в третью.

С 22 по 20 апреля будет разрешена охота на вальдшнепов, селезней, уток, гусей, за исключением серых, и на самцов тетеревов и глухарей. Как отметил первый заместитель начальника департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области Дмитрий Горелов, охота будет проходить во всех охотничьих хозяйствах и общедоступных охотничьих угодьях.