Вильнюс, , 12:16 — REGNUM К утру 24 марта общее количество заражённых коронавирусом в Литве подросло на 18 человек и достигло 187 случаев, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В среднем за сутки в Литве в эти дни фиксируется по 30 случаев и выше, таким образом порог в 200 больных, очевидно, будет преодолён уже сегодня.

При этом общее количество анализов на коронавирус за всё время составило около 2700.

Власти Литвы, тем временем, ужесточили режим карантина в стране. Торговым сетям поступило распоряжение регулировать поток посетителей, оборудовать защитные экраны на кассах, организовать очереди с расстоянием покупателей друг от друга не менее одного метра. На улице запрещено появляться без защитных масок, готовятся узаконить штрафы за нарушение режима карантина.