Уфа, , 12:21 — REGNUM Эпидемиологический контроль на внутренних рейсах усилили в аэропорту Уфы. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба уфимской воздушной гавани.

По сообщению пресс-службы аэропорта, в его терминалах круглосуточно работают медпункты, в которых идет забор анализов у пассажиров, прибывающих в Башкирию из-за рубежа, и тех граждан, кто вернулся в Россию транзитом из-за границы в течение 14 дней.

Отмечается, что в аэропорту увеличили число сотрудников республиканского Управления Роспотребнадзора, которые осматривают прибывающих и проводят анкетирование на борту самолета.

Сообщается, что в зоне выдачи багажа в терминале внутренних воздушных линий установлен дополнительный стационарный тепловизор, который определяет температуру тела посетителей и может обнаружить среди пассажиров больных инфекционными заболеваниями. Такой же тепловизор работает в терминале международных авиалиний на входе в зону прилета.

В аэропорту работают диспенсеры с дезинфицирующим составом.

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