Красноярск, , 12:15 — REGNUM В Красноярске основной клиникой для больных коронавирусом и для людей с подозрением на это заболевание является КМКБСМП им. Н. С. Карповича. Как сообщили ИА REGNUM 24 марта в минздраве Красноярского края, для медперсонала, оказывающего помощь таким пациентам, подготовлены места для проживания на территории больницы.

Всего в больнице проживают 85 сотрудников, задействованных в оказании медпомощи больным с подозрением и подтверждённой коронавирусной инфекцией. Это не только врачи, но и медсёстры, младший медицинский и немедицинский персонал.

Медики работают по графику дежурств, для них организовано питание.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 24 марта в Красноярском крае было зарегистрировано шесть больных коронавирусом.

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