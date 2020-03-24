Псков, , 12:13 — REGNUM В Псковской области, по данным на 24 марта, нет лабораторно подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекции. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила председатель регионального комитета здравоохранения Марина Гаращенко в эфире программы ПАИ-live «Псковского агентства информации».

По словам Гаращенко, те случаи, о которых ранее власти сообщали СМИ, это — предварительный результат экспресс-тестирования на коронавирус. Таких пока семь человек.

В инфекционном стационаре под наблюдением врачей находятся 22 человека.

Читайте также: Псковская областная больница запретила посещения из-за коронавируса

На коронавирус в Псковской области обследованы 432 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области на время карантина не будут начислять пени должникам