Рига, , 12:13 — REGNUM Международные военные учения Iron Spear 2020 пройдут в период с 25 по 28 марта на полигоне Адажи под Ригой, несмотря на распространение коронавируса в странах ЕС. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Латвии Sargs.lv.

По данным военного ведомства, в учениях примут участие сухопутная механизированная боевая бригада Национальных вооружённых сил Латвии, а также военнослужащие расширенного контингента НАТО с большим количеством военной техники.

Отмечается, что целью Iron Spear 2020 является отработать взаимодействие с союзниками, а также провести учебные стрельбы с применением танков и бронемашин: CVR (T), LAV 6, Coyote, Pizarro, BMP, танки Leopardo и PT-91.