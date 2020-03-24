Абуджа, , 12:14 — REGNUM Врачи в Нигерии, объявившие бессрочную забастовку из-за того, что им месяцами не платили зарплату, прекратили забастовку «ради человечества». Об этом передает BBC Africa.

«Учитывая недавние случаи заболевания коронавирусом в стране и приверженность, проявленную заинтересованными сторонами в секторе здравоохранения, врачи приостановят забастовку», — заявили в Нигерийской ассоциация врачей-резидентов.

Напомним, что общее число заражений коронавирусом в Нигерии достигло 30. Между тем, меры по прекращению распространения заболевания усиливаются. Железнодорожные пассажирские перевозки и международные рейсы в Нигерию были приостановлены в понедельник, 23 марта, жителям также будет запрещено стоять в автобусах, если все места заняты.

Государственным служащим было приказано оставаться дома в течение следующих 14 дней. Чиновники призвали традиционных лидеров посоветовать представителям местных сообществ изменить свое поведение и избегать собраний.