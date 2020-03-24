Бандунг, Индонезия, , 12:10 — REGNUM У заместителя мэра Бандунга Яна Мульяна обнаружили коронавирус, сообщает информационный портал Detik.

«Я являюсь заместителем мэра Бандунга. После того, как несколько дней назад у меня поднялась температура, я прошел тест на коронавирус. Результат оказался положительным», — написал Яна Мульяна в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо решил отменить проведение национального экзамена в 2020 году.

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