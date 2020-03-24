Белгород, , 12:02 — REGNUM Экстренные службы были вызваны 24 марта к поезду сообщением Белгород — Москва. Один из пассажиров заявил, что у него коронавирус, всех попутчиков до выяснения обстоятельств эвакуировали в другой вагон.

Мужчина заявил проводникам, что лежал в инфекционном отделении в Белгородской области. Там медики, якобы, не смогли поставить ему точный диагноз, и он сбежал из медучреждения. Пока он ехал в поезде, «кто-то сообщил ему» о положительном результате теста на коронавирус. Всех пассажиров перевели в другой вагон, а к вокзалу вызвали медиков и полицию.

После медосмтора врачи диагностировали у мужчины ОРВИ, коронавирусная инфекция не подтвердилась, сообщает «Рен ТВ».