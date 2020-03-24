Иваново, , 12:00 — REGNUM Учреждения культуры, а также бассейны закрыты для посетителей в Ивановской области с 23 марта до особого распоряжения. Соответствующие поправки были внесены в указ губернатора, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

В частности, документом запрещено обслуживание посетителей в зданиях учреждений культуры — в музеях, библиотеках, выставочных центрах и архивах. По информации пресс-службы мэрии, закрыт для посетителей также зоопарк. Кроме того, не могут принимать посетителей фигнес-центры и бассейны региона. В области отказались от проведения смен в организациях отдыха и оздоровления детей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ивановской области было принято также решение о запрете для несовершеннолетних находиться на территории торговых центров без сопровождения родителей. Пожилым ивановцам, а также людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.