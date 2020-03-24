Великий Новгород, , 11:58 — REGNUM У жителя Великого Новгорода, заражённого коронавирусом, заболевание протекает в лёгкой форме. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным на 23 марта, это пока единственный лабораторно подтверждённый случай новой коронавирусной инфекции. Больной находится в инфекционном стационаре.

«Это молодой мужчины, он прибыл из Италии 7 марта, прилетел в аэропорт «Шереметьево», был сразу же поставлен на учёт и находился в самоизоляции по месту жительства. Первоначальное тестирование на коронавирус не выявило у него заражения, заболевание подтвердилось на десятый день после повторного тестирования, когда он находился на самоизоляции», — пояснила на брифинге в Великом Новгороде руководитель управления Роспотребнадзора по Новгородской области Елена Никифорова.

По её словам, жителям Новгородской области этот случай никак не угрожает. Из Москвы инфицированный новгородец добрался до дома на личном автомобиле; круг лиц, с которым он контактировал, также определён — все они тоже находятся в инфекционной больнице под медицинским наблюдением.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего к 23 марта под медицинским наблюдением находились 599 жителей Новгородской области, вернувшиеся из стран, где выявлены случаи коронавируса. 56 человек сняты с наблюдения — они лабораторно обследованы и здоровы.

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