Горно-Алтайск, , 11:57 — REGNUM Жители Горного Алтая, прибывшие недавно из-за границы, не соблюдают двухнедельный режим самоизоляции. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по республике.

«Мы всегда надеемся на сознательность этих граждан, которые должны по приезде самоизолироваться и известить о своем возвращении по телефонам горячей линии, но факты — упрямая вещь», — отметили в управлении.

Так, сотрудники 21 и 22 марта развозили по адресам постановления о самоизоляции, но половины граждан просто не застали дома. Некоторые из них сразу выходят на работу, а одну «несознательную гражданку с южным загаром» нашли в бане. Информацию о них передали в полицию. Отмечается, что за нарушение режима может последовать в т.ч. уголовная ответственность.

Всего в марте в Горный Алтай из-за границы вернулось более четырёх сотен человек. Сотрудники Роспотребнадзора призвали их родственников убедить всех оставаться дома и ни с кем не общаться.

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