Ставрополь, , 12:11 — REGNUM Правоохранительные органы задержали 43-летнего жителя Предгорного района Ставрополья, подозреваемого в убийстве сожительницы и ее подруги. Вместе с ним также задержан его 27-летний пасынок, который помог ему укрась деньги у одной из потерпевших, сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе СК РФ по региону.

Убийства были совершены 10 марта 2020 года в одном из частных домов в станице Ессентукской Предгорного района. По данным следствия, в этот день между 43-летним подозреваемым и его сожительницей произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры фигурант дела попытался задушить женщину, после чего несколько раз ударил ее ножом в шею.

В это время у них гостила подруга сожительницы подозреваемого. Она пыталась заступиться за потерпевшую, но получила удар ножом в голову. От полученных ранений обе женщины скончались на месте.

После этого предполагаемый убийца и его пасынок с помощью приложения в телефоне перевели 75 тыс. рублей со счета подруги на счет сожительницы. Затем они обналичили деньги и скрылись. После задержания суд избрал в отношении обоих подозреваемых меру пресечения в виде ареста.