Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Дистанционное обучение с помощью трансляции на телеканале запустит министерство образования Грузии. Об этом 24 марта на заседании координационного совета рассказал премьер-министр страны Георгий Гахария.

«У них (сотрудников министерства образования, прим. — ИА REGNUM) очень хорошее сотрудничество с Общественным вещателем Грузии, и с 30 марта в прямом эфире начнутся конкретные уроки для учащихся средних школ», — сообщил Гахария.

Он также обратился к интернет-провайдерам, чтобы они обеспечили ученикам легкий доступ к интернету.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии для предотвращения распространения коронавируса с 21 марта по 21 апреля введено чрезвычайное положение. Среди прочих мер на этот период закрыты школы и вузы.

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