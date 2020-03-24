Уфа, , 12:01 — REGNUM Бизнесмена в Уфе обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с 2013 по 2018 год 31-летний обвиняемый работал от имени четырех подконтрольных ему фирм. Следователи считают, что он создал электронные почтовые ящики и рассылал организациям предложения о реализации полимерной продукции по сниженным ценам.

По мнению правоохранителей, фигурант уголовного дела заключал с организациями договоры на поставку продукции. При этом он получал полную предоплату за товар. Отмечается, что обвиняемый поставлял часть продукции, после чего прекращал выполнять свои обязательства.

По версии следствия, он похитил оплаченные за товар денежные средства и тратил их на свои нужды. Всего от противоправных действий пострадало 25 организаций. А сумма ущерба составила свыше 30,5 миллионов рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере.

Отмечается, что свою вину бизнесмен не признал. Материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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