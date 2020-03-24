Ташкент, 24 марта 2020, 11:52 — REGNUM Заместитель Генерального прокурора Узбекистана назначен Шавкатжон Рахимов, сообщили 24 марта в пресс-службе надзорного ведомства со ссылкой на соответствующий указ президента республики.
Ранее Рахимов занимал должность начальника управления по надзору за исполнением законодательства в сфере сельского хозяйства Генпрокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта генеральный прокурор Узбекистана Нигматилла Юлдашев и глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписали соглашение о сотрудничестве и программу межведомственного взаимодействия на 2020−2021 годы.
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