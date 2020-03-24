Тбилиси, , 11:45 — REGNUM

При аппарате бизнес-омбудсмена Грузии создана специальная платформа — фонд StopCoV, в который грузинские компании и бизнесмены смогут перечислять деньги для финансовой поддержки усилий по борьбе с коронавирусом. Соответствующую информацию распространяет пресс-служба правительства Грузии.

Бизнес-омбудсмен Михаил Даушвили и заместитель начальника администрации правительства Георгий Сахокия 24 марта в администрации правительства провели презентацию созданного в рамках новой платформы фонда. Сегодня в фонде StopCoV уже аккумулировано 1 370 000 лари.

Днем ранее, 23 марта, состоялась встреча премьер-министра Георгия Гахария с представителями крупного бизнеса, которые выразили желание выделения финансовых ресурсов и сотрудничества с государством в деле преодоления коронавируса.

С целью эффективного осуществления этой инициативы по поручению премьера и была создана новая платформа, в рамках которой аппарат бизнес-омбудсмена в координации с частным сектором будет идентифицировать нужды в борьбе с коронавирусом и распределять выделяемые на них ресурсы.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено 66 случаев коронавируса, выздоровели 9 человек. За последние сутки возросло число граждан, находящихся в карантине (с 3320 до 4055 человек) и в стационарах (с 235 до 252 пациентов) под наблюдением врачей.