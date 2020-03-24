Тбилиси, , 11:43 — REGNUM С 30 марта в прямом эфире Общественного телевидения Грузии начнется трансляция уроков для школьников, сообщил 24 марта Первый канал Общественного ТВ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Такое решение было принято на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с коронавирусом, пояснили в пресс-службе. Премьер-министр Георгий Гахария назвал эту совместную инициативу министерства образования и Общественного ТВ очень важным шагом и выразил им благодарность.

«Как известно, учебный процесс в стране прерван, чрезвычайное положение объявлено до 21 апреля, но если объективно оценить ситуацию, шанс на то, что в конце апреля учебный процесс возобновится, конечно есть, но есть и шанс, что учебный процесс не будет продолжен. Поэтому министерство образования очень оперативно предприняло конкретные шаги по усилению дистанционного обучения и формированию этого направления в стране в целом», — заявил Гахария, слова которого передает Общественное ТВ. Этот канал продолжает работать в чрезвычайном режиме и обеспечивает трансляцию всех брифингов правительственных структур, ситуацию на местах, в зонах карантина, клиниках. Он же предоставляет свой сигнал остальным грузинским телекомпаниям для работы в условиях предусмотренных нынешним режимом ограничений.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено 66 случаев коронавируса, выздоровели 9 человек, 3320 находятся в карантине, а 235 — в стационарах под наблюдением врачей.