Тбилиси, , 11:42 — REGNUM Сотрудники следственной службы министерства финансов Грузии закрыли в Тбилиси коммерческий объект, который работал с нарушением объявленного декретом президента режима чрезвычайного положения.

По информации пресс-службы минфина, следственная служба получила от граждан сообщение, что данный объект, на котором работает до 600 человек, не выполнял требования минздрава и декрета президента, в частности, несколько сотрудников этого объекта продолжали работать на своих местах с повышенной температурой.

«Соответствующие ведомства активно осуществляют мониторинг в рамках чрезвычайного положения в части исполнения ограничений, установленных на основании изданного президентом декрета, и в случае выявления подобных фактов будут строго реагировать на них», — сказано в сообщении.

Режим чрезвычайного положения был введен в Грузии с 21 марта. С этого времени в стране должны прекратить работу все коммерческие объекты и предприятия, за исключением продовольственных магазинов, аптек, банковских и почтовых отделений, а также строительных фирм и предприятий, занятых в крупных инфраструктурных проектах.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено 66 случаев коронавируса, выздоровели 9 человек, 3320 находятся в карантине, а 235 — в стационарах под наблюдением врачей.