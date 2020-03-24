Москва, , 11:49 — REGNUM Все российские туристы, остающиеся за рубежом в рамках организованных туров, до конца марта вернутся на родину. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, информирует 24 марта пресс-служба ведомства.

Отмечено, что за период с 17 по 23 марта число туристов из России, отправленных за рубеж туроператорами, уменьшилось со 100 тыс. до 57,8 тыс. человек. Более половины туристов возвращаются на родину планово, другим предложены более ранние даты вылетов.

В основном российские туристы возвращаются из стран Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна и из Турции. В ряде случаев, например с Марокко и Филиппинами, возникают трудности с возвращением туристов. Тогда Ростуризм, Росавиация и МИД ищут пути решения проблем, пояснила Догузова.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туристы возвращаются из-за границы в условиях мировой пандемии коронавируса COVID-19. Для прибывающих введён обязательный карантин.

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