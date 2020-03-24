Ташкент, , 11:38 — REGNUM Первая в Узбекистане пациентка, заразившаяся коронавирусом, организовала семейный праздник, что привело к заражению еще 13 человек. Об этом 24 марта заявил главный государственный санитарный врач республики Бахром Алматов в эфире телеканала Uzreport.

По его словам, после прилета из Франции женщина решила устроить праздник и пригласила 35 человек. Кроме того, на работе женщина контактировала с 80 сотрудниками.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Узбекистане выявлено 49 случаев заражения коронавируса. В основном это граждане, прибывшие из-за границы.