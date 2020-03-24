Тбилиси, , 11:36 — REGNUM

Пять новых случаев коронавируса подтверждено в Грузии, и на 24 марта общее число инфицированных достигло 66 человек. Информацию распространяет официальный правительственный сайт https://stopcov.ge/

В беседе с журналистами медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая сообщила, что 5 новых пациентов были представителями так называемого «американского кластера», то есть контактировали с членами одной семьи, которые недавно вернулись из США и у которых был обнаружен коронавирус. По ее же информации, эти 5 пациентов находились в самоизоляции, а после проявления признаков вирусной инфекции обратились в клинику для проведения исследований. Тестирование в лаборатории Лугара дало положительный результат.

На 24 марта от коронавируса в Грузии выздоровел еще один пациент, таким образом, общее число вылечившихся достигло 9 человек, 3320 находятся в карантине, а 235 — в стационарах под наблюдением врачей.