Красноярск, , 11:36 — REGNUM Заместитель главы Красноярска, руководитель департамента муниципального заказа Ринат Шадрин 17 марта вернулся из-за границы и на следующей день вышел на работу. Эта информация прозвучала 24 марта не сессии горсовета.

«Вместо того, чтобы находиться на карантине, 18-го числа он приступил к своим служебным обязанностям. Считаю это халатностью с его стороны», — цитирует «Проспект Мира» депутата от ЛДПР Романа Крастелева.

В пресс-службе мэрии Красноярска уточнили, что Шадрин находился в Индии (Гоа). Он действительно вернулся 17 марта, а уже 18 марта вышел на работу. Однако в мэрии указали, что Роспотребнадзор на момент возвращения вице-мэра ещё не выдавал предписания о самоизоляции.

Между тем первый случай заражения коронавирусом в Индии был официально зарегистрирован 30 января 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении главного внештатного инфекциониста Ставропольского края Ирины Санниковой за нарушение карантина. В середине марта 2020 года женщина побывала в Мадриде, однако скрыла данную информацию и продолжала контактировать с людьми. Через некоторое время её госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Читайте также: СКР возбудил дело против посетившего Испанию инфекциониста со Ставрополья