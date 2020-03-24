Марнеули, , 11:37 — REGNUM Интенсивные проверки состояния здоровья населения начались 24 марта в Грузии в карантинной зоне муниципалитетов Марнеули и Болниси. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщила руководитель Марнеульского центра контроля заболеваний и общественного здоровья Этер Лаперадзе.

«С 9 часов утра мобильные группы, эпидемиологи и семейные врачи интенсивно ведут проверку населения», — сообщила Лаперадзе.

Она также рассказал, что накануне были проверены все, кто контактировал с жительницей Марнеули, у которой недавно был выявлен коронавирус. Она не была за границей, но участвовала в массовом мероприятии. После информации об этой женщине власти страны решили ввести карантин в двух муниципалитетах.

Сообщается, что среди тех, кого медики провели 23 марта, у одного человека выявлено небольшое повышение температуры. Он находится в режиме самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, карантин в Марнеули и Болниси ввели с 23 марта. Предполагается, что он продлится 14 дней. На въездах в зону карантина установлены пропускные пункты, покидать ее запрещается. Территорию контролируют полиция и военные.

Читайте ранее в этом сюжете: В зоне карантина в Грузии полиция задержала двух человек