Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Один из создателей In the Valley of Gods Крис Ремо заявил, что Valve не планирует возвращаться к работе над игрой даже после релиза Half-Life: Alyx. Об этом 24 марта сообщает портал PCGamesN.

Ремо рассказал, что изначально разработка игры была «заморожена» из-за работы над Alyx, а все разработчики переведены на другие проекты. По его словам, сейчас в Valve ничего не изменилось — создатели In the Valley of Gods всё ещё не вернулись к своему оригинальному проекту.

Напомним, релиз VR-игры Half-Lyfe: Alyx состоялся 23 марта 2020 года. Она была тепло встречена геймерами и критиками.

