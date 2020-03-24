Варшава, , 11:24 — REGNUM Сегодня, 24 марта, состоялся релиз игры «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» на Android. Об этом сообщалось в ролике на официальном YouTube-канале проекта.

Игру уже сейчас можно бесплатно скачать в Google Play. Напомним, её релиз на iOS состоялся в октябре 2019 года.

«Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» — это многопользовательский спин-офф серии видеоигр «Ведьмак» от польской студии CD Projekt RED. Оригинальный релиз состоялся в 2016 году.

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