Додома, , 11:27 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули заявил, что массовые скопления людей в церквях и мечетях не будут запрещены, потому что именно там жители страны могут найти «истинное исцеление». Об этом передает ВВС Swahili.

«Коронавирус — это дьявол, он не может жить в теле Христа, он мгновенно сгорит. Настало время укрепить нашу веру», — сказал танзанийский лидер, имеющий степень доктора наук по химии, во время церковной службы в столице страны, Додоме, где он присоединился к другим верующим.

Напомним, что в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусом в восточноафриканской стране закрыли все школы, колледжи и университеты и приостановили все спортивные мероприятия как минимум на 30 дней после подтверждения первого случая заражения коронавирусом. Общественные собрания также были запрещены.

«Эта болезнь пройдет так же, как и другие болезни. Но мы должны продолжать принимать меры предосторожности так, как нас проинструктировали эксперты», — добавил президент.

Магуфули предупредил, что власти «будут приняты меры» против людей, которые шутят над коронавирусом или распространяют дезинформацию о нем, не пояснив, однако, какие именно меры будут приняты в отношении нарушителей директивы.

Как отмечают репортеры, к настоящему моменту в Танзании зарегистрировано 12 случаев заражения коронавирусом, в том числе восемь среди граждан страны.