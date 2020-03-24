Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Почти у половины пассажиров и членов экипажа американского круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован новы тип коронавируса, заболевание на момент прохождения теста протекало бессимптомно. Такие данные содержатся в новом отчёте Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает телеканал CNN.

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Так, никаких признаком инфекционного заболевания на момент тестирования не было у 331 (46,5%) из 712 пассажиров и членов экипажа судна, которые дали положительный результат наCOVID-19. Именно этим фактом, по информации центра, можно объяснить высокий уровень инфицирования на борту лайнера.

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«Следы вируса можно было обнаружить на различных поверхностях в каютах как пациентов с признаками болезни, так и тех, у кого симптомы отсутствовали на протяжении 17 дней после того, как пассажиры покинули лайнер, но до проведения дезинфекционных процедур», — говорится в сообщении центра.

Как сообщало ИА REGNUM, вспышка коронавируса была зафиксирована на борту круизного лайнера Diamond Princess после того, как один из пассажиров заразился во время остановки в Гонконге. Судно было поставлено на карантин в японском порту Иокогама. Всего на лайнере находилось почти 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа из 50 стран. Коронавирус был подтверждён у 705 человек. Российские власти эвакуировали всех граждан РФ, находившихся на борту, даже тех, у кого был выявленCOVID-19.

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