Вашингтон, , 11:20 — REGNUM Энтузиаст с ником itsmeveronica создал модификацию для первых трёх частей Doom, добавляющую в игры Изабель из серии Animal Crossing. Об этом 23 марта сообщило игровое издание Kotaku.

Изабель появится в играх Doom в качестве компаньона, который поможет протагонисту охотится на демонов. Сообщается, что у героини есть собственный набор анимаций и уникального вооружения.

Напомним, релиз новой части Doom с подзаголовком Eternal состоялся 20 марта 2020 года. Игра была высоко оценена геймерами и критиками.

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