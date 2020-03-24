Ташкент, , 11:18 — REGNUM В Узбекистане выздоровели пять пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом заявил главный санитарный врач республики Бахром Алматов, сообщает 24 марта издание «Подробно.uz».

"У пяти пациентов с этим заболеванием уже исчезли симптомы болезни, и они чувствуют себя хорошо», — сказал Алматов. По его словам, пациенты пробудут на карантине еще пять дней.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 24 марта в Узбекистане обнаружили 49 человек с коронавирусной инфекцией. С 24 марта власти республики закрыли Ташкент на карантин.

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