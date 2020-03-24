Москва, , 11:18 — REGNUM Рекомендации Центрального банка России ограничить выдачу наличных в банкоматах преследуют сразу две цели. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта сообщил экономист Сергей Хестанов.

«Скорее всего, это банальная борьба с коронавирусом. Деньги — достаточно значимый фактор переноса заболеваний. И Центробанк решил подстраховаться», — сказал экономист.

Однако это далеко не единственная цель, которую преследует Центробанк данными рекомендациями. Более того, коронавирус стал лишь предлогом, а главная задача при ограничении оборота наличных денег — увеличение контроля за финансовыми потоками.

«Чем выше доля безналичных платежей, тем легче контролировать уплату налогов. Здесь интересы фискальные и эпидемиологические совпадают. Понятно, что основная цель Центробанка — это контроль», — сказал Хестанов.

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