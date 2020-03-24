Токио, , 11:08 — REGNUM Пандемия коронавируса может негативно повлиять на выход новых обновлений для игры Animal Crossing: New Horizons. Об этом 24 марта сообщает портал ComicBook.

Дело в том, что офис Nintendo всё ещё работает в привычном режиме, но в ближайшие дни компания планирует перевести своим сотрудников на удалённую работу. Из-за этого ближайшие обновления для Animal Crossing (в частности, все запланированные внутриигровые праздники) могут не выйти в срок.

Напомним, релиз Animal Crossing: New Horizons состоялся 20 марта 2020 года. В этой игре геймеры отправляются на необитаемый остров и пытаются обустроить его по своему вкусу.

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