Темиртау, Казахстан, , 11:03 — REGNUM Администратор одного из супермаркетов в Темиртау арестован на десять суток из-за несоблюдения профилактических требований, сообщили в пресс-службе департамента Карагандинской области.

22 марта полицейские составили административный протокол в отношении 51-летнего администратора, который допустил нарушение правил безопасности в период чрезвычайного положения.

В частности, кассир находился на рабочем месте без одноразовых перчаток и медицинской маски. В магазине также отсутствовали разделяющие барьеры между входящими и выходящими посетителями и дезинфекционный барьер при входе на объект.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта в Алма-Ате на пять суток арестовали хозяина торгового дома «Весна», который открыл магазин, несмотря на запрет в связи с карантином.

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