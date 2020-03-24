Минск, , 10:57 — REGNUM В Минск вернулись ещё 60 граждан Белоруссии, которые не могли ранее вылететь из московского аэропорта «Внуково». Об этом ИА REGNUM сообщили 24 марта в посольстве Белоруссии в РФ.

«Еще 60 белорусов возвратились на родину из Вьетнама, Доминиканы, Таиланда и ОАЭ», — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

https://twitter.com/Embassybel/status/1242332624221360128

Утоняется, что они были доставлены в белорусскую столицу на чартерном рейсе авиакомпании «Белавиа». В общей сложности в Минск прибыло более 70 человек, включая граждан Армении, Казахстана, Нидерландов, России и Украины.

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Ранее, 22 марта, ещё один самолет авиакомпании «Белавиа» забрал белорусских граждан из московского аэропорта «Внуково». В Минск из Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда, Кипра, Доминиканы, Германии вернулись 82 пассажира, в том числе граждане Армении, Украины и Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 марта Россия ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса. Эта мера не касается лиц, постоянно проживающих на территории России, дипломатических сотрудников других стран, а также водителей грузовиков.

Напомним, с того же периода белорусская госавиакомпания «Белавиа» прекратила выполнение полётов в ряд российских городов — в Москву (аэропорт «Жуковский»), Воронеж, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Сочи.