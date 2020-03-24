Москва, , 10:41 — REGNUM Ввести в Москве дополнительные меры по соблюдения покоя граждан и тишины попросила мэра столицы Сергея Собянина глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

В письме градоначальнику Хованская просит ограничить строительные и ремонтные работы на время пандемии коронавируса.

В связи с принятыми мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции многие жители Москвы находятся на самоизоляции или работают дистанционно, кроме того, с 26 марта соблюдать домашний режим обязаны граждане старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Необходимо ввести полное ограничение строительных и ремонтных работ в помещениях многоквартирных домов и на прилегающих к ним территориях, с привлечением к ответственности лиц, нарушающих это ограничение, предлагает глава комитета Госдумы.

В письме градоначальнику Хованская просит ограничить строительные и ремонтные работы на время пандемии коронавируса.

В связи с принятыми мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции многие жители Москвы находятся на самоизоляции или работают дистанционно, кроме того, с 26 марта соблюдать домашний режим обязаны граждане старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями.

Необходимо ввести полное ограничение строительных и ремонтных работ в помещениях многоквартирных домов и на прилегающих к ним территориях, с привлечением к ответственности лиц, нарушающих это ограничение, предлагает глава комитета Госдумы.