Ташкент, , 10:41 — REGNUM Сильнодействующие лекарства «Тропикамид» на общую сумму 1,216 млрд сумов ($128 тыс.) изъяли сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Узбекистана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Крупная партия лекарств была обнаружена в Чиланзарском районе Ташкента — двое местных жителей хранили у себя 7,6 тыс. тюбиков «Тропикамида». Во время оперативных мероприятий задержаны еще два человека, которые доставляли лекарство в аптеки.

Кроме того, сотрудники ГТК совместно со Службой государственной безопасности (СГБ) обнаружили 600 единиц этого же лекарства при досмотре автомобилей «Спарк» и «Кобальт». Правоохранители нашли 4217 упаковок различных лекарств.

Отметим, препарат «Тропикамид» используется при проведении исследования глазного дна и определения рефракции. Изготавливается в форме глазных капель.