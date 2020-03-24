Барнаул, , 10:37 — REGNUM Введение в Алтайском крае режима повышенной готовности из-за мировой эпидемии коронавируса привело к тому, что чиновники мэрии Барнаула сегодня, 24 марта, известили, что прекращают личные обращения с гражданами. Им предложено «воздержаться от участия в массовых мероприятиях и от личного посещения органов местного самоуправления без особой необходимости», сказано в официальном сообщении городской мэрии.

В случае острой необходимости горожанам советуют писать чиновникам письма, обращаться интернет-приемную лито получать консультацию по телефону.

Как уже сообщало ИА REGNUM, постановление о введении в Алтайском крае режима повышенной готовности в связи с мировой эпидемией коронавируса COVID-19 губернатор региона Виктор Томенко подписал 19 марта 2020 года, несмотря на то, что на Алтае пока не зарегистрировано ни одного заражённого.

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