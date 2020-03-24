Хабаровск, , 10:43 — REGNUM Жители Хабаровска поспешили прийти на помощь цирковой группе «Белое шоу» с белыми тиграми, которая оказалась в очень сложной ситуации из-за пандемии коронавируса.

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Как сообщило ИА «Хабаровский край сегодня», цирковая группа приехала в Хабаровск на гастроли. Но в связи с пандемией цирковые выступления оказались под запретом как массовые мероприятия. Как рассказали артисты, группа находится на полной самоокупаемости, а тигров кормить нужно. О своей беде цирковые артисты написали на своей странице в Instagram.

«В сутки у нас уходит порядка 40 кг мяса. Средства на него мы зарабатываем выступлениями. Сейчас цирки по всей стране закрылись. Но у нас есть дополнительный источник, мы продаём сувенирную продукцию: открытки, футболки и так далее. Дали информацию. Хабаровчане очень отзывчивые люди. Очень много переводов, слов поддержки много сказано. Многие перечисляют деньги от души. Но мы не готовы просто так принимать, мы обязательно вышлем всем сувениры. С тиграми и другими нашими четвероногими артистами всё хорошо сейчас», — рассказала дрессировщица тигров Алиса Нестерова.

После Хабаровска «Белое шоу» должно было продолжить гастроли в Новокузнецке. Но цирк сейчас закрыт на карантин и там. Сейчас решается вопрос с Росгосцирком о дальнейших действиях. Возможно, на время карантина животные останутся в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске выявлено четыре случая заражения коронавирусом. В регионе отменены массовые мероприятия.