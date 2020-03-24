Москва, , 10:23 — REGNUM Российская авиакомпания «Аэрофлот» закроет рейсы во Вьетнам (Ханой и Хошимин), Таиланд (Пхукет), на Кубу (Гавана) и Турцию (Анталия), говорится на сайте компании.

Так, рейсы в Ханой будут приостановлены с 31 марта по 30 апреля, Хошимин — с 1 по 30 апреля. В Пхукет — с 29 марта по 30 апреля, Гавану — с 29 марта по 30 апреля, Анталию — с 28 марта по 30 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Росавиация с 23 марта ввела временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации в страны мира, за исключением регулярных рейсов из Москвы в столицы 145 государств.

В качестве исключения также будут осуществляться«чартерные рейсы, при условии перевозки в государства их граждан и граждан иных государств и в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации (до полного вывоза указанных граждан)».

Читайте также: Коронавирус: Россия уходит на карантин — все новости