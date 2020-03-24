Ташкент, , 10:23 — REGNUM Органы внутренних дел Узбекистана приостановили движение транспорта через перевал Камчик, сообщили 24 марта в главном управлении безопасности дорожного движения МВД республики.

Ограничение вводится для профилактики распространения коронвируса. В Ферганскую область могут попасть только граждане, постоянно проживающие в регионе. Кроме того, из региона могут также выехать граждане, которые прописаны в других областях.

Отметим, перевал Камчик связывает Ферганскую долину с Ташкентской область Узбекистана и другими регионами страны. По данным на 24 марта в республике выявлено 49 случаев заражения коронавирусом.

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