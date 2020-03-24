Тбилиси, , 10:24 — REGNUM Почти $1 млн на борьбу с коронавирусом в Грузии решило выделить руководство мобильного оператора Magticom. Об этом 24 марта сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на представителя компании Николоза Давиташвили.

«В этот период очень важно, чтобы правительство и бизнес сотрудничали и шла работа», — объяснил позицию компании ее представитель. Он рассказал, что в фонд по борьбе с коронавирусом мобильный оператор перечислит 3 млн лари, что составляет около $1 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии правительство проводит мероприятия по предотвращению распространения коронавируса, а также принимает меры по снижению последствий его влияния на экономику. На утро 24 марта в стране было выявлено 66 заболевших коронавирусной пневмонией. На карантине находится более 4 тыс. человек.

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