Оттава, , 10:20 — REGNUM Осенью 2020 года выйдет книга «BioWare: Истории и секреты 25 лет разработки игр». Об этом 23 марта сообщила «Игромания».

В ней будут перечислены основные вехи в истории создания известной компании-разработчика видеоигр. Выход книги ожидается 13 октября.

Напомним, BioWare — это канадская студия, занимающаяся созданием видеоигр. Наиболее популярными её франшизами являются: Mass Effect, Dragon Age, Baldur's Gate и др.

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