Барнаул, , 10:18 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом надо брать в большие кавычки, считает кандидат медицинских наук, алтайский общественник Константин Емешин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова президента союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонида Рошаля, назвавшего ситуацию с распространением COVID-2019 репетицией биологической войны, он пояснил:

«Во-первых, слово «выявили» надо брать в большие кавычки, так как есть два варианта диагностики — либо забирают кровь у пациента и находят антитела к вирусу (то есть, по сути, этот пациент уже переболел), либо берут биологический материал пациента и везут его в специальные лаборатории, где делают специальные тесты на выявление данного вируса. Статистики чувствительности и специфичности на выявление данного типа вируса пока нет. Поэтому эксперты в этих условиях рекомендуют: «Лучше перестраховаться».

А на это наслоилась новая реальность — информационная открытость, когда каждый человек через интернет может посеять сомнения у миллионов. А если учесть особенность России, где в ответ на любые сообщения власти никто не верит ей, то, конечно, это просто новая реальность коммуникаций в обществе. И самое забавное, что чиновники власти предпочитают отмалчиваться… как бы чего не вышло и придумывают разные «отговорки». Особенно запуталась система образования… то ли учить, то ли не учить, то ли удалёнка, то ли учёба в школе… Остроумно отметил Рошаль, что эта ситуация как проверка готовности общества к бактериологической войне».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация, вызванная новым коронавирусом, фактически является репетицией биологической войны, глава Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил в эфире телеканала «Россия 24». Он также отметил, что проведенное сокращение коек, сокращение кадров в здравоохранении, оптимизация — «это не совсем хорошо».

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