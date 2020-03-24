Магас, , 10:12 — REGNUM Несмотря на угрозу распространения коронавируса, в Ингушетии начали принимать документы от желающих совершить хадж. Уже 20 человек выразили желание посетить святые для всех мусульман места в Саудовской Аравии, сообщил представитель компании, занимающейся отправкой паломников в хадж, Магомед Льянов.

По его словам, квота на 2020 год для республики, как и в 2019 году, составила 1400 человек.

«Верующие надеются, что пандемия коронавируса пойдет на спад уже до конца весны. <…> Мы начнем отправлять рейсы с паломниками из нашего аэропорта Магас с 15 по 20 июля», — цитирует Льянова ТАСС.

Напомним, России выделена в 2020 году квота на совершение хаджа на 25 тыс. мест. Начало хаджа в текущем году выпадает на 29 июля.

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