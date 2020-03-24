Тбилиси, , 10:03 — REGNUM Новый пациент с коронавирусом вылечился в Грузии 24 марта. Об этом сообщает грузинское Общественное телевидение со ссылкой на врача Тбилисской инфекционной больницы Александр Гогинава.

Медик рассказал журналистам, что выздоровевший выписан из клиники. Кроме того, врачи ожидают, что в скором времени к выписке будут готовы еще несколько пациентов.

«Всего у нас девять выздоровлений, что очень хорошо. Есть три или четыре пациента, выздоровления которых мы ждем в ближайшие дни», — сказал Гогинава

Как сообщало ИА REGNUM, утром 24 марта стало известно о пяти новых зараженных коронавирусной инфекцией в Грузии. Всего в стране выявлено 66 заболевших COVID-19.

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