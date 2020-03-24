Монтрёй, Франция, , 09:55 — REGNUM Ubisoft выпустила первый трейлер «Заговора» — нового дополнения для Ghost Recon: Breakpoint, в котором появится Сэм Фишер (протагонист серии игр Splinter Cell). Ролик был опубликован 23 марта на официальном YouTube-канале компании.

По сюжету, игрокам предстоит объединиться с Фишером и помочь ему найти криминального гения по прозвищу «Стратег». Сообщается, что в «Заговор» войдут не только новые миссии, но и уникальный класс персонажа, а также различные предметы экипировки.

Напомним, Ghost Recon: Breakpoint — это тактический шутер от компании Ubisoft. Его релиз состоялся в 2019 году.

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