Джакарта, , 09:48 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте выявлено 377 случаев заболевания коронавирусом, сообщает информационный портал Detik.

«Проходят лечение 225 человек, вылечились 23 пациента, 32 человека скончались, а 97 находятся на самоизоляции», — говорится в заявлении правительства Джакарты.

Известно, что общее число инфицированных в стране достигло 579 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 575 членов парламента Индонезии пройдут в ближайшее время экспресс-тест на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: Члены парламента Индонезии пройдут экспресс-тест на коронавирус