Берлин, , 09:49 — REGNUM Число зараженных коронавирусом в Германии за последние сутки увеличилось на 4 тыс. 746 человек. Об этом 24 марта сообщает Reuters со ссылкой на институт инфекционных заболеваний Роберта Коха.

Таким образом, общее число инфицированных достигло 27 тыс. 436 человек. От коронавируса в Германии скончались за последние сутки 28 человек, общее число смертей достигло 114 человек.

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года, инфекция начала быстро распространяться на весь мир. В настоящее время число смертей от нее превысило 16 тыс. человек.

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