Сеул, , 09:48 — REGNUM 24 марта в Южной Корее вылечили и выписали из больницы еще четырех военнослужащих. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

По их словам, из больницы выписаны представитель сухопутных войск, представитель военно-морских сил с острова Чеджу и двое представителей военно-воздушных сил.

Общее число военных, вылеченных от коронавируса, увеличилось до двадцати четырех человек.

По состоянию на 10:00 24 марта число заражённых коронавирусом военнослужащих держится на отметку тридцать девять человек. Из них двадцать один человек — представители сухопутных войск, один человек— военно-морских сил, два человека — морские пехотинцы, четырнадцать человек — представители военно-воздушных сил и один человек — представитель министерства обороны.