Амстердам, , 09:42 — REGNUM Голландцам, которые из-за вспышки коронавируса застряли за границей, получат помощь при организации и оплате своего возвращения на родину. Договорённость об этом 23 марта достигли МИД страны, страховочные компании и туроператоры.

На соответствующие мероприятия сторонами соглашения отводится 10 миллионов евро. Данные средства предназначены для лиц, которые не имеют возможности воспользоваться услугами авиакомпаний или туроператоров.

Предполагается, что путешественники внутри Европы должны будут сами внести 300 евро на своё возвращение, а за пределами Европы — 900 евро.